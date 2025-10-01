Entregador de água tem bicicleta de carga roubada durante entrega no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trabalhador deixou veículo avaliado em R$ 1.100 na porta de um prédio no bairro do Paissandu; sem a bicicleta, ficou sem meio de trabalho

Um entregador de água mineral teve a bicicleta de carga roubada enquanto realizava entregas na rua Paissandu, no Recife. Avaliado em R$ 1.100, o veículo era sua principal ferramenta de trabalho. O furto deixou o trabalhador sem renda e abalado emocionalmente.

Furto durante entrega

O entregador relatou que deixou a bicicleta na frente de um edifício e subiu para realizar entregas andar por andar. Quando retornou, cerca de 20 minutos depois, percebeu que o veículo havia sido levado.

Imagens de segurança flagraram o momento em que o suspeito se aproximou, olhou para os lados e subtraiu a bicicleta. "Jamais vai imaginar que um indivíduo desse, como pode ver aí na imagem, bem vestido, de sapato, de bermudas, vai cometer um furto", comentou a vítima.

Prejuízo

Além do veículo, o entregador perdeu as entregas já feitas no dia. O crime foi registrado em boletim de ocorrência, e ele agora busca recuperar a bicicleta. Segundo familiares, o trabalhador chegou a chorar ao perceber que estava sem sua única fonte de renda.

"Eu perdi, né? Querendo ou não, eu estou sem trabalhar agora. Estou sem trabalhar, não tenho como levar dinheiro para casa", contou o trabalhador, bastante abalado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais