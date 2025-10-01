Polícia prende foragido e comparsa durante operação na Zona Sul do Recife
Dupla foi capturada no telhado de uma igreja, no bairro do Pina; com eles, PM encontrou drogas, arma, munições e celulares roubados
Uma operação do 19º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens na comunidade do Bode, no Pina, Zona Sul do Recife. Um dos detidos, de 19 anos, era foragido da Justiça e era procurado por crimes de roubo e homicídio.
Prisão no telhado de igreja
A ação ocorreu na rua Eurico Vitrúvio, onde policiais montaram um cerco para capturar o alvo. Ao perceberem a chegada da PM, os criminosos tentaram escapar, correndo de telhado em telhado. A fuga terminou no teto de uma igreja evangélica, onde foram alcançados e presos.
No local usado como esconderijo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, seis munições, 174 ziplocks de maconha, duas porções de cocaína, cinco pedras de crack, uma balança de precisão e dois celulares, um deles com queixa de roubo.
O comparsa do foragido, um jovem de 20 anos, foi autuado em flagrante por receptação e tráfico de drogas. Ele já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e havia sido preso anteriormente na comunidade do Coque, área do 16º Batalhão.
PM monitorava risco de execução
e acordo com o subcomandante do 19º Batalhão, o Serviço de Inteligência da PM monitorava o caso e tinha informações de que o foragido poderia ser assassinado por rivais na mesma noite em que foi preso.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O oficial destacou ainda que o batalhão realizou, nos últimos meses, apreensões significativas de armamentos e prisões de outros alvos prioritários.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais