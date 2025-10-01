Homem é morto com dezenas de tiros em bairro da Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vítima de 23 anos foi perseguida e atingida por dezenas de disparos na Estrada de Belém; polícia encontrou pinos de cocaína na mochila do rapaz

Um homem de 23 anos foi morto a tiros na Estrada de Belém, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. Segundo testemunhas, ele era perseguido por criminosos quando foi alvejado e acabou caindo na calçada. Moradores relataram ter ouvido mais de 30 disparos.

Execução em via movimentada

O crime ocorreu por volta das 18h, em uma das vias mais movimentadas da região. A vítima teria saído correndo de uma rua próxima e atravessado a pista antes de ser atingida. Mesmo ferido, ainda conseguiu atravessar para o outro lado da calçada, mas não resistiu e morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, dentro da mochila que estava com a vítima foram encontrados pinos de cocaína. O material foi recolhido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realizou a perícia no local.

Cenário de guerra

Um homem que presenciou o crime relatou o clima de terror vivido pelos moradores. "Ele veio de uma rua, correndo, já alvejado pelos meliantes que vinham atrás dele. Muitos tiros, uma rajada de mais de 40 disparos. Era cenário de guerra", descreveu.

Segundo relatos de vizinhos, o jovem trabalhava em uma gráfica na área e morava em Santo Amaro. A polícia não divulgou, até o momento, a identidade da vítima nem detalhes sobre suspeitos. O caso segue sob investigação do DHPP.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais