Mulher é presa como cúmplice após dar carona a conhecido; o homem teria cometido um homicídio no estacionamento de um mercado
O vizinho pediu para que ela pegasse uma quantia de dinheiro com outro homem, entretanto, percebeu que era na verdade uma venda de arma
Uma mulher foi acusada de ser cúmplice de homicídio após fornecer carona para conhecido, neste domingo (3), em um supermercado no Bongi, Recife.
O caso foi registrado por câmeras de segurança do estacionamento do local, que flagram o momento em que duas mulheres saem de dentro de um carro e em seguida acontecem dois disparos de arma de fogo.
Um dos homens que estava no veículo saiu do carro e foi para o banco do motorista, fugindo do local com o carro.
Como aconteceu
Uma mulher, de 32 anos, chegou ao local pilotando seu carro, acompanhada da mãe e de um amigo que pediu carona para receber um dinheiro.
"Ela informa que era um vizinho que ela já tinha conhecimento e ele pediu carona até o mercado, em troca ele colocaria gasolina. Quando chegou no mercado ele disse 'o rapaz do dinheiro é aquele ali, vai lá pegar com ele'", contou Karolyne Soriano, advogada da mulher.
De acordo com a advogada, a mulher não viu problemas em buscar a quantia pois estava em um supermercado e estava repleto de câmeras.
O carro foi encontrado pouco tempo após os tiros, com o corpo da vítima no banco traseiro. A mulher buscou uma delegacia e registrou uma ocorrência por assalto. Na própria delegacia ela recebeu voz de prisão por coparticipação no assassinato.
"Quando ela se aproximou da vítima, percebeu que não se tratava de dinheiro, pois ele estava com uma arma para ser comercializada. Ela voltou rápido, assustada, para o carro dela. Quando ela entrou, foi discutir com a pessoa que ela deu a carona e eles começaram a discutir, neste momento a vítima entrou no carro dela e um dos homens realizou o disparo", concluiu a advogada.
A mãe da mulher foi liberada, mas a mulher teve prisão preventiva e foi conduzida ao Bom Pastor.