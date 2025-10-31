fechar
Política em Brasília | Notícia

Relator da PEC da Segurança Pública defende prisão perpétua, mas tema segue fora da pauta

Deputado Mendonça Filho defende fortalecimento e descentralização da segurança pública; pesquisa mostra maioria aprovando operação da polícia do Rio

Por Romoaldo de Souza Publicado em 31/10/2025 às 19:05 | Atualizado em 31/10/2025 às 19:17
Mendonça Filho participou do videocast Cena Política, do JC Play
Mendonça Filho participou do videocast Cena Política, do JC Play - Arthur Borba / JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

PRISÃO PERPÉTUA
Embora não seja tema da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho(União Brasil-PE), relator da medida, afirmou ser a favor da prisão perpétua para crimes cometidos por facções criminosas. “Esse é um bom dilema. Eu não sou contra, não, a prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte, mas a prisão perpétua eu defendo.”

REFERENDO POPULAR
De acordo com Mendonça Filho, uma “modificação dessa natureza” deveria “ser submetida a um referendo popular”.

CLÁUSULA PÉTREA? NÃO É
Há juristas que entendem ser possível modificar a Constituição Federal para instituir a prisão perpétua. À Coluna “Política em Brasília”, José Paulo Cavalcanti afirmou que “não se trata de cláusula pétrea, com certeza”. Contrário à prisão perpétua, ele alerta, contudo, que “há riscos de um erro processual, sobretudo contra quem não tenha recursos para contratar bons advogados”. As consequências, de acordo com o jurista pernambucano, “teriam efeitos devastadores”.

ARGUMENTO PRONTO
O governo brasileiro levará para a próxima cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai, um rosário de argumentos para se opor ao enquadramento de facções criminosas como organizações terroristas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, alega que “não se coadunam com pensamentos ideológicos nem têm atuação política”. Argentina e Paraguai já adotam o conceito de tratar as facções como terroristas. Uruguai ainda não se manifestou. A reunião do Mercosul está marcada para 10 e 11 de dezembro.

FACÇÃO CRIMINOSA IGUAL A ORGANIZAÇÃO TERRORISTA
Proposta de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) inclui milícias e facções criminosas na categoria de organizações terroristas. O projeto tramita em regime de urgência e será relatado pelo deputado Guilherme Derrite(PP-SP), que se licenciou da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para reassumir o mandato.

PROJETO ANTIFACÇÃO
Em contraponto ao projeto da oposição, o presidente Lula da Silva (PT) encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta que endurece as penas para integrantes de facções criminosas. A pena máxima, que hoje é de oito anos, passará para 20 — podendo chegar a 30 anos, dependendo da gravidade da violência cometida.

‘BARRACO’ NO STM

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O bafafá ocorreu durante uma sessão no Superior Tribunal Militar. O ministro tenente-brigadeiro do ar Carlos Augusto Oliveira afirmou que a presidente da Corte, Maria Elizabeth Rocha, deveria “estudar um pouco mais a história do tribunal para opinar sobre o período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão”.

PEDIDO DE PERDÃO

O alvoroço do brigadeiro aconteceu em reação ao discurso da presidente do STM, durante um ato ecumênico que lembrou o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no período do golpe militar de 1964. Ela declarou:“Eu peço perdão a Vladimir Herzog e à sua família, e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar.” O tema deverá ser retomado na próxima semana no STM.

PENSE NISSO!

Enquanto escrevia esta coluna, tocava “No Nosso É Refresco”, do pernambucano Accioly Neto (1950-2000): “Oh! yes, nós have um problema. Nós num have mesmo é solução.”

Nós “havemos” muitos, poeta. Um deles é a segurança pública — marcada por insegurança jurídica e descaso institucional.

Nenhum país chega ao caos da violência que atinge o Brasil atualmente sem uma pitada de irresponsabilidade, uma dose de incompetência e baldes de negligência.

Ou o Brasil se une em torno da melhoria da qualidade da segurança pública de cada um de nós, ou teremos de “anestesiar o coração” e entregar a Deus. Caso contrário, adeus!

Pense nisso!

 

 

Leia também

Mendonça Filho critica centralização proposta pela PEC da Segurança e pede enquadramento de facções como terroristas
ENTREVISTA

Mendonça Filho critica centralização proposta pela PEC da Segurança e pede enquadramento de facções como terroristas
Facções criminosas podem passar a ser tratadas como organizações terroristas
Romoaldo de Souza

Facções criminosas podem passar a ser tratadas como organizações terroristas

Compartilhe

Tags