Ex-policial militar é preso após troca de tiros com policiais civis
Policiais Civis do Cabo de Santo Agostinho, tentavam se aproximar de um homem, ex policial militar, suspeito de alguns crimes, como tráfico de drogas
Um policial civil foi baleado durante uma perseguição nesta terça-feira (11), que teve início no bairro do Arruda, no Recife.
Policiais civis do Cabo de Santo Agostinho, tentavam se aproximar de um homem, ex-policial militar, suspeito de alguns crimes. O suspeito reagiu e empreendeu fuga.
O caro que era utilizado pelo suspeito teve pelo menos 14 perfurações, realizadas pelos policiais civis que tentavam capturá-lo. Em meio à busca, um dos agentes foi atingido e precisou ser socorrido para a UPA de Nova Descoberta, sendo levado em seguida para o Hospital Getúlio Vargas.
De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, o homem foi atingido no braço e precisou passar por cirurgia, entretanto, atualizações sobre o estado de saúde ainda serão atualizadas.
A perseguição policial foi encerrada na Rua Professor José dos Anjos, que fica entre os bairros do Arruda e Tamarineira. O ex policial foi rendido e levado ao Departamento de homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo o delegado Rodrigo Belo, a polícia recebeu a informação sobre um veículo parado, próximo a um mercado, com drogas para comercialização.
"No momento em que ele foi abordado, ele não obedeceu a ordem e tentou se evadir do local. Jogou o carro por cima dos Policiais, bateu na viatura e conseguiu fugir por um tempo. Houve uma perseguição e alguns tiros foram disparados para acertar os pneus. Ele jogou uma sacola pelo carro e os agentes afirmam se tratar de uma arma, que não foi possível encontrar, e outros elementos como uma balança de precisão e drogas", contuopu o delegado Rodrigo Belo.
Tanto o veículo da Polícia Civil quanto do ex-PM, que pediu para sair da corporação em 2018, passaram por perícia. O homem segue sob custódia.
