Notícias | Notícia

Criança morre após ser atingida pelo fogão de sua casa

O menino, de um ano e 11 meses, teria tentado subir no móvel quando ele caiu por cima da vítima. A mãe tinha saído para comprar alimento

Por Anaís Coelho Publicado em 24/11/2025 às 14:12
Local onde aconteceu o acidente
Local onde aconteceu o acidente - TV Jornal

Neste domingo (13), uma criança de um ano e 11 meses morreu após ser atingida por um fogão, em Jardim Maranguape, em Paulista.

Segundo o tio das crianças, a mãe, de 26 anos, teria saído para comprar alimento e deixado os dois filhos sozinhos em casa por um curto período de tempo.

“Ela tinha saído e voltou rápido, ninguém imaginou que do momento que ela foi e voltou, iria acontecer uma tragédia dessas. Quando ela chegou em casa notou a criança no chão, ela já estava falecida.”

De acordo com a perícia, o peso da criança era suficiente para que o fogão girasse sobre a criança, que teria tentado subir no móvel, mas acabou sendo atingido por ele. A polícia está investigando o caso.

