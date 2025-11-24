Criança morre após ser atingida pelo fogão de sua casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O menino, de um ano e 11 meses, teria tentado subir no móvel quando ele caiu por cima da vítima. A mãe tinha saído para comprar alimento

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (13), uma criança de um ano e 11 meses morreu após ser atingida por um fogão, em Jardim Maranguape, em Paulista.

Segundo o tio das crianças, a mãe, de 26 anos, teria saído para comprar alimento e deixado os dois filhos sozinhos em casa por um curto período de tempo.

“Ela tinha saído e voltou rápido, ninguém imaginou que do momento que ela foi e voltou, iria acontecer uma tragédia dessas. Quando ela chegou em casa notou a criança no chão, ela já estava falecida.”

De acordo com a perícia, o peso da criança era suficiente para que o fogão girasse sobre a criança, que teria tentado subir no móvel, mas acabou sendo atingido por ele. A polícia está investigando o caso.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC