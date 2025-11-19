Furtos de celulares no Show Garota Vip; diversos dispositivos ainda estão na Delegacia do Varadouro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dispositivos celulares, de diversas marcas e modelos, foram localizados na casa de um homem que escondia os celulares em eletrodomésticos da casa

Mais de 40 celulares foram furtados no último sábado (16), durante o Show Garota Vip, no Centro de Convenções, em Olinda. Os dispositivos estão na Delegacia do Varadouro e aguardam os respectivos donos.

De acordo com informações da Políci Civil, 47 dispositivos celulares, de diversas marcas e modelos, foram localizados na casa de um homem de 23 anos, que escondia os celulares em vários eletrodomésticos e móveis da casa. O suspeito foi autuado em flagrante.

"Ele foi localizado a partir de investigações da Delegacia Seccional, graças a um boletim de ocorrência que foi registrado e a vítima informou a localização do telefone, entregando o endereço. Nós fomos até a residência dele e ali a gente encontrou aquela quantidade de aparelhos telefônicos", contou a delegada.

A responsável pelo caso ainda conta que o suspeito envolveu alguns celulares em papel alumínio, para evitar que eles pudessem emitir a localização. O homem negou ter cometido os delitos e afirma que apenas recebia os aparelhos para resetar.

"Ele não foi reconhecido por nenhuma vítima, então a gente não pode dizer que ele participou dos assaltos. Agora ele aponta um outro investigado da gente, que já tentamos cumprir um mandado de prisão expedido em Campina Grande pelo mesmo crime de roubo de celulares em shows", afirmou.

A delegada apontou que é possível que os suspeitos atuem em uma rede de furtos e distribuição de celulares roubados, alternando entre Região Metropolitana do recife e Paraíba. As vítimas podem procurar os dispositivos roubados na Delegacia do Varadouro, em Olinda.

O mototaxista Geovanne Mendes cadastrou o aparelho no Alerta celular, do Governo do Estado. ele foi roubado e conseguiu recuperar o dispositivo. "É um alívio. Isso serva para a população que as vezes é desacreditada do trabalho da polícia, mas dessa vez podem confiar e cadastrar o celular, porque eles recuperam mesmo".

