Homem é esfaqueado dentro de padaria, no Rosarinho

Um homem foi esfaqueado nesta quarta-feira (19) durante o expediente de trabalho, em uma padaria no bairro do Rosarinho, Zona Norte do Recife.

De acordo com informações da Polícia e testemunhas, a vítima e o suspeito trabalhavam juntos na cozinha e tiveram uma discussão após o ajudante de cozinha chamar o colega de "fedorento". O suspeito se armou com uma faca e partiu em direção ao colega de trabalho.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que eles entraram em luta corporal, resultando em um golpe de faca nas costas da vítima. O homem foi socorrido para uma UPA, onde foi atendido e medicado.

A vítima seguiu para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento sobre o ocorrido.

"Nós dois estavamos brincando e ele 'estilou' a brincadeira. Ele é novato lá", contou a vitima, que diz de arrempeder da brincadeira.

O suspeito também foi direcionado, pela Polícia Militar, ao DHPP e deve ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação.

