Policial suspeito de abusar de mulher durante blitz do BPRV se tornou réu no caso; advogada traz detalhes

A vítima conta que seguia para Gaibu quando foi parada em uma blitz, sendo obrigada a descer do carro e ir até um alojamento onde ocorreu a violência

Policial militar suspeito de estuprar mulher durante blitz no Cabo de Santo Agostinho é preso e se torna réu no processo.



O Ministério Público de Pernambuco apresentou uma denúncia contra o PM envolvido no caso de abuso, que aconteceu no início de outubro, contra uma mulher de 48 anos.

A vítima conta que seguia para Gaibu quando foi parada em uma blitz do BPRV, sendo obrigada a descer do carro e ir até um alojamento, onde ocorreu a violência sexual.

"Essa denúncia significa que o Ministério Público se convenceu da autoria, que não tinhamos dúvida, e também da materialidade. Não significa que ele está sendo condenado, mas vai haver uma instrução processual e vamos averiguar se, de fato, as coisas ocorreram ou não para o mundo jurídico, já que no contexto real nós temos a certeza", contou Maju, advogada da vítima.

O depoimento do policial, utilizado como embasamento para a denúncia, contém algumas informações conflitantes com o depoimento da defesa.

"O depoimento dele, só no que concerne ao crime, ao estupro, não bate, mas todas as outras informações batem com o depoimento da vítima. Ele confirma que ela foi para o estabelecimento, bebeu água. Ela traz detalhes sobre o alojamento que ela não teria como ter conhecimento se não tivesse ido ao quarto. A denúncia do MP tem respaldo em todos esses autos probatórios que foram apresentados, além da perícia", concluiu a advogada.

Além do PM autuado, outros dois policiais que estavam no local não são descartados em relação ao consentimento e conivência no que aconteceu.

