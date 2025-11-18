Policial suspeito de abusar de mulher durante blitz do BPRV se tornou réu no caso; advogada traz detalhes
A vítima conta que seguia para Gaibu quando foi parada em uma blitz, sendo obrigada a descer do carro e ir até um alojamento onde ocorreu a violência
Clique aqui e escute a matéria
Policial militar suspeito de estuprar mulher durante blitz no Cabo de Santo Agostinho é preso e se torna réu no processo.
O Ministério Público de Pernambuco apresentou uma denúncia contra o PM envolvido no caso de abuso, que aconteceu no início de outubro, contra uma mulher de 48 anos.
A vítima conta que seguia para Gaibu quando foi parada em uma blitz do BPRV, sendo obrigada a descer do carro e ir até um alojamento, onde ocorreu a violência sexual.
"Essa denúncia significa que o Ministério Público se convenceu da autoria, que não tinhamos dúvida, e também da materialidade. Não significa que ele está sendo condenado, mas vai haver uma instrução processual e vamos averiguar se, de fato, as coisas ocorreram ou não para o mundo jurídico, já que no contexto real nós temos a certeza", contou Maju, advogada da vítima.
O depoimento do policial, utilizado como embasamento para a denúncia, contém algumas informações conflitantes com o depoimento da defesa.
"O depoimento dele, só no que concerne ao crime, ao estupro, não bate, mas todas as outras informações batem com o depoimento da vítima. Ele confirma que ela foi para o estabelecimento, bebeu água. Ela traz detalhes sobre o alojamento que ela não teria como ter conhecimento se não tivesse ido ao quarto. A denúncia do MP tem respaldo em todos esses autos probatórios que foram apresentados, além da perícia", concluiu a advogada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além do PM autuado, outros dois policiais que estavam no local não são descartados em relação ao consentimento e conivência no que aconteceu.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />