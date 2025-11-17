fechar
Boi invade mercado na cidade de Palmares e causa tumulto

Assim que entrou, ele seguiu para o setor de laticínios e foi contido pelos funcionários do mercado; confira detalhes sobre o caso

Por Zayra Pereira Publicado em 17/11/2025 às 19:31 | Atualizado em 17/11/2025 às 19:32
Imagem de boi dentro do mercado
Imagem de boi dentro do mercado - Reprodução

Um boi invadiu um supermercado nesta segunda-feira (17), em Palmares, Zona da Mata de Pernambuco.

Clientes registraram os momentos no qual o animal corria pelo estabeclecimento. Assim que entrou, ele seguiu para o setor de laticínios e foi contido pelos funcionários do mercado.

O bovino foi amarrado pelos funcionário e traansportado em um carrinho de grandes cargas.

