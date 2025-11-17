Policial Militar aborda e atira em homem no Centro do Recife; suspeito teria agredido PM

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O caso aconteceu enquanto a Polícia Militar realizava abordagens contra pessoas que passavam pelo Pátio da Igreja do Carmo, no bairro de Santo Antônio

Um dos Policiais Militares recém-formados, mais conhecidos como laranjinhas, atirou em um comerciante, na tarde desta seguda-feira (17), após ser agredido pela vítima durante abordagem no Centro do Recife.

Um vídeo, registrado pela população, mostra o homem caído no chão depois de sofrer o disparo no braço.

Como aconteceu

De acordo com testemunhas, o caso aconteceu enquanto a Polícia Militar realizava abordagens contra pessoas que passavam pelo Pátio da Igreja do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

O homem não teria concordado com a abordagem e desferiu um soco contra o policial, empreendendo fuga. Na tentativa de impedir, o policial atirou contra o braço da vítima.

Comerciantes contam que se assustaram bastanteno momento do disparo: "Foi muita correria. A gente pensou que tinha sido um transformador estoruado, mas quando a gente viu era o rapaz estirado no chão, botando sangue pela boca e pelo braço".

O homem foi levado ao Hospital da Restauração e o PM foi atendido em uma UPA.

