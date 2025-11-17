Megaoperação em Pernambuco e 10 estados combate esquema de desbloqueio e revenda de celular roubado
Estão sendo cumpridos 132 mandados contra suspeitos nesta segunda-feira (17), a partir de investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio
Uma megaoperação, deflagrada nesta segunda-feira (17), cumpre mandados em Pernambuco e mais dez estados contra suspeitos de revender e de comprar celulares que foram roubados ou furtados. A investigação sobre o esquema criminoso em nível nacional é conduzida pela Polícia Civil do Rio.
O inquérito foi instaurado após a prisão de um suspeito, apontado como especialista em desbloqueio de celulares, principalmente pelo fato de conseguir realizá-los de maneira remota. A partir da captura dele, a polícia carioca começou a desvendar uma rede de "clientes" em todos os estados do País.
Segundo a investigação, o suspeito, cujo nome está sendo mantido sob sigilo, ainda ministrava cursos online, ensinando a efetivar os desbloqueios.
Com a deflagração da megaoperação de nominada "Rastreio", 132 mandados estão sendo cumpridos simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Pará e Rondônia.
Os alvos são "clientes ativos" e recorrentes do suspeito. O inquérito apontou que eles forneciam os aparelhos roubados para que fossem desbloqueados. Apurou-se que dados sensíveis das vítimas eram acessados, em especial para abertura ilegal de contas bancarias, acesso a aplicativos de bancos, para contrair empréstimos fraudulentos e subtrair valores.
Além disso, outros suspeitos identificados na investigação atuavam na revenda desses celulares. Endereços de lojas, boxes e quiosques são alvos da polícia.
A ação conta com o apoio das polícias civis locais, além da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, que promoveu a articulação e integração das Polícias Judiciárias Estaduais.