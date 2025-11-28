Simone Mendes revela que já foi presa aos 15 anos durante viagem aos Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora sertaneja contou detalhes da situação que viveu durante um show aos 15 anos, em participação no programa Angélica Ao Vivo; confira

Clique aqui e escute a matéria

Durante participação no programa “Angélica Ao Vivo”, Simone Mendes abriu o coração e revelou que já teve uma experiência traumática aos 15 anos, quando foi detida nos Estados Unidos.

A cantora explicou que tudo aconteceu durante uma viagem do cantor Frank Aguiar, para quem ela viajava na época.

“Eu tinha 15 anos de idade, o Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos. Fui para a salinha porque eles queriam entender que show era esse que ele ia fazer na época e a gente era de menor. Daqui a pouco, botaram a algema aqui na minha mão, me atravessaram o aeroporto no carro de polícia. Sem ninguém. Sozinha. E, daqui a pouco, tiraram aquela foto de frente, aquele negócio”, contou Simone, descrevendo o episódio.

Confira: