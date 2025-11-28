fechar
Celebridades | Notícia

Simone Mendes revela que já foi presa aos 15 anos durante viagem aos Estados Unidos

Cantora sertaneja contou detalhes da situação que viveu durante um show aos 15 anos, em participação no programa Angélica Ao Vivo; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 28/11/2025 às 12:24
Imagem de Simone Mendes
Imagem de Simone Mendes - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Durante participação no programa “Angélica Ao Vivo”, Simone Mendes abriu o coração e revelou que já teve uma experiência traumática aos 15 anos, quando foi detida nos Estados Unidos.

A cantora explicou que tudo aconteceu durante uma viagem do cantor Frank Aguiar, para quem ela viajava na época.

Leia Também

“Eu tinha 15 anos de idade, o Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos. Fui para a salinha porque eles queriam entender que show era esse que ele ia fazer na época e a gente era de menor. Daqui a pouco, botaram a algema aqui na minha mão, me atravessaram o aeroporto no carro de polícia. Sem ninguém. Sozinha. E, daqui a pouco, tiraram aquela foto de frente, aquele negócio”, contou Simone, descrevendo o episódio.

Confira:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA aos 15 anos: “Fiquei traumatizada”
Simone Mendes

Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA aos 15 anos: “Fiquei traumatizada”
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, reage à eliminação e comenta parceria do cantor com Viviane Araújo
Celebridades

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, reage à eliminação e comenta parceria do cantor com Viviane Araújo

Compartilhe

Tags