Simone Mendes revela que já foi presa aos 15 anos durante viagem aos Estados Unidos
Cantora sertaneja contou detalhes da situação que viveu durante um show aos 15 anos, em participação no programa Angélica Ao Vivo; confira
Durante participação no programa “Angélica Ao Vivo”, Simone Mendes abriu o coração e revelou que já teve uma experiência traumática aos 15 anos, quando foi detida nos Estados Unidos.
A cantora explicou que tudo aconteceu durante uma viagem do cantor Frank Aguiar, para quem ela viajava na época.
“Eu tinha 15 anos de idade, o Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos. Fui para a salinha porque eles queriam entender que show era esse que ele ia fazer na época e a gente era de menor. Daqui a pouco, botaram a algema aqui na minha mão, me atravessaram o aeroporto no carro de polícia. Sem ninguém. Sozinha. E, daqui a pouco, tiraram aquela foto de frente, aquele negócio”, contou Simone, descrevendo o episódio.
Confira: