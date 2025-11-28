Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA aos 15 anos: “Fiquei traumatizada”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Simone Mendes surpreendeu ao ter revelado que já foi “detida” durante viagem a Miami, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 15 anos.

Durante participação no programa Angélica Ao Vivo, do GNT, exibido nesta última quinta-feira (27), a cantora relembrou a situação, que aconteceu na época em que trabalhava como backing vocal do cantor Frank Aguiar, ao lado da irmã, Simaria.

“Quando tinha 15 anos, Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos e tem vezes que eles encucam com algumas pessoas e mandam para a salinha. Queriam entender o show que ele queria fazer, porque éramos menores de idade”, disse Simone Mendes, que não escondeu o choque com a situação vivenciada.

“Daqui a pouco colocaram algemas nas minhas mãos, atravessei o aeroporto num carro de polícia sem ninguém, sozinha, fui fichada. Não falava uma palavra em inglês. Fiquei traumatizada por ter ficado com algemas nas mãos e correntes nos pés”, detalhou a cantora. “Na segunda vez que tivemos que voltar, foi tranquilo e hoje sou prefeita de Orlando”, concluiu ela, bem-humorada.

VEJA MAIS: Simone Mendes revela dificuldades após perder mais de 30 quilos: “Mexeu com minha vaidade”

O post Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA aos 15 anos: “Fiquei traumatizada” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.