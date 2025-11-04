Simone Mendes revela dificuldades após perder mais de 30 quilos: “Mexeu com minha vaidade”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Simone Mendes abriu o jogo sobre o processo na luta contra a balança ao longo dos últimos tempos. A cantora sertaneja decidiu cuidar mais da saúde e eliminou mais de 30 quilos de lá pra cá.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista detalhou que o processo ocorreu sob a ajuda de uma nutróloga, dieta e muita disposição. Apesar dos altos e baixos, ela ressaltou que se sente realizada, apesar dos impactos que foram causados na autoestima.

“Mexeu com minha vaidade”

“Com certeza, mexeu com a minha vaidade. Hoje, me sinto mais disposta, saudável e confiante. Não tenho mais um número na cabeça, sabe?! Mas foram mais de 30 quilos perdidos, em um processo longo, com altos e baixos. Mas cheio de aprendizado”, disse.

Questionada se ainda tem alguma meta ou desejo para mudar em seu corpo, Simone garantiu sua satisfação com a balança. “Hoje, me sinto muito bem comigo. Mais saudável e disposta! Além, é claro, de estar feliz com o que eu vejo no espelho. E é isso o que realmente me importa!”, explicou.

