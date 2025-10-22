Exclusivo: Menos é Mais fala sobre boom de música com Simone Mendes: ‘Impecável’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O grupo de pagode Menos é Mais se encontra na crista da onda. Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, os integrantes comentaram sobre a ousada parceria com a Viva Corp, que une música e o mercado imobiliário. Tudo registrado em um videocast. Além disso, o encontro com a sertaneja Simone Mendes, que elevou a música P do Pecado a semanas no topo da plataforma Spotify Brasil.

Observatório dos Famosos: Como surgiu o convite da parceria com a Viva Corp, com videocast que une música e o mercado publicitário? O que levou o grupo a atrelar a sua marca em um projeto tão ousado?

Duzão: O convite surgiu através de uma aproximação da Viva Corp, que já

acompanhava nossa trajetória. A gente acredita na proposta do videocast por unir dois universos que fazem parte da nossa história: a música e a comunicação. Topamos o projeto porque enxergamos nele uma forma autêntica de levar nossa essência para novos públicos, de um jeito diferente e criativo.

Observatório dos Famosos: A música P do Pecado, em parceria com a Simone Mendes ficou 15 semanas no topo do top semanal no Spotify Brasil. Como surgiu esse dueto inusitado com a cantora sertaneja?

Duzão: A gente sempre acompanhou o trabalho da Simone. Ela é uma artista incrível, com uma trajetória musical impecável e tem muita autenticidade e carisma que conquista as pessoas. Quando fizemos o convite, ela comprou a ideia, já abraçou o projeto e graças a Deus estamos vendo esse resultado incrível.

Observatório dos Famosos: O pagode, que teve uma ótima fase nos anos 1990, voltou com força total em shows grandiosos. Acredita que é apenas mais uma fase ou as pessoas estavam realmente com saudade de ouvirem grandes clássicos e novidades do gênero?

Duzão: Pra quem ama esse ritmo, o pagode nunca saiu da tendência, mas acho que sim, de uns anos pra cá o segmento recuperou o protagonismo no cenário nacional com projetos e revisitando os clássicos do pagode.

Observatório dos Famosos: Se sentem confortáveis com o universo midiático? Como lidam com fofocas e com supostas rivalidades que o sistema da música muitas vezes cria para engajar?

Goes: Acho que, depois de todos esses anos, a gente já se acostumou com a exposição. E nós somos caras muito tranquilos, então não tem isso de ter que lidar com fofoca ou rivalidade. Estamos fazendo o nosso melhor por aquilo em que acreditamos, e isso é tudo.

Observatório dos Famosos: Quais os projetos do grupo para 2026? Algo que pode adiantar para os fãs?

Goes: Nós vamos gravar agora em novembro o “Churrasquinho -+”, então estaremos lançando esse projeto no ano que vem. Além disso, nós temos mais novidades, mas peço que vocês esperem só um pouquinho; em breve vamos revelar tudo!

