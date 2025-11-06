Simone Mendes surpreende ao revelar rotina simples: “Não vou deixar de fazer por conta da fama”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Simone Mendes é considerada uma das maiores vozes femininas do sertanejo atualmente. Com milhares de seguidores e uma agenda repleta de shows e compromissos, a cantora costuma deixar claro que leva uma vida simples.

Em entrevista ao portal Gshow, a irmã de Simaria falou que, sempre que pode, gosta de escolher as frutas, legumes e verduras que vão para mesa de sua casa, e mesmo com o assédio dos fãs, busca ir ao mercado, por exemplo.

“Não vou deixar de fazer por conta da fama”

“Não deixo de fazer as minhas coisas por conta da fama… Gosto de levar os meus filhos à escola. Quando tenho vontade vou ao mercado, shopping e faço a minha feirinha… Aprendi a equilibrar a minha vida pessoal com o lado artista. Precisamos seguir fazendo coisas simples da vida, e são coisas que nos trazem alegria. Isso me mantém feliz e viva!“, explicou Simone Mendes.

Questionada acerca do segredo de seu sucesso, Simone destacou o que pensa: “Canto com a alma e acho que o público sente isso”, disse. “É muito amor pelo que faço. Acredito que essa troca verdadeira com o meu público me ajuda e muito. Sou essa mulher simples, de riso fácil, que ama o que faz. Tudo que conquistei foi com muito trabalho, fé e amor”, concluiu.

