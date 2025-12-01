Tentativa de fuga em veículo roubado termina em confronto policial no Grande Recife
Veículo Prisma roubado é recuperado após perseguição policial na Ilha do Retiro. Motorista é baleado no braço e uma mulher foi detida
Publicado em 01/12/2025 às 14:08
Nos vídeos feitos por populares, é possível ver a movimentação em frente ao estádio da Ilha do Retiro, por volta das 11h30 da manhã. A informação é que um veículo modelo Prisma percorria a Avenida Abdias de Carvalho quando Policiais Militares, que estavam de moto, perceberam no sistema que o carro tinha queixa de roubo.
Os PMs solicitaram o auxílio de uma equipe da PRF que passava pelo local. Os agentes da ROF emitiram uma ordem de parada, no entanto, o motorista do carro manteve sua velocidade. Em consequência, tiros foram disparados e o homem que conduzia o Prisma foi baleado no braço. A mulher que o acompanhava, por sua vez, não se feriu.
Uma testemunha que presenciou a situação conta que se assustou e correu ao ouvir os disparos. Relata ainda que o homem baleado e a mulher foram capturados. De acordo com ela, o homem, mesmo ferido, chegou a debochar, enviando um beijo para uma menina presente no local.
Consequências do ocorrido
O homem baleado foi socorrido e encaminhado em uma ambulância, enquanto a mulher foi levada no camburão da polícia. Com os suspeitos, foram apreendidas algumas facas.
O automóvel, com dois pneus furados e marcas de tiros no parabrisa, na mala, nas portas e nos vidros, será submetido a uma perícia tendo em vista que havia sido roubado. Após essa etapa, o veículo será devolvido ao seu legítimo proprietário.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais