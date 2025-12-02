"Cabe Todo Mundo no Carnaval" reúne gestores e foliões para debater o futuro da festa em Olinda
Debates vão abordar planejamento urbano, cultura popular e a atualização da lei que regula o Carnaval de Olinda. Confira detalhes
Olinda promove neste sábado (6) o seminário “Cabe Todo Mundo no Carnaval”, encontro marcado para ocorrer das 8h às 13h, no auditório da Prefeitura, com foco em debater ajustes na organização e no futuro do Carnaval da cidade.
A atividade pretende abrir um espaço de discussão sobre como o Carnaval de Olinda deve ser planejado nos próximos anos. A iniciativa reúne trabalhadores ligados à festa, representantes da gestão municipal, agremiações e integrantes da sociedade civil.
Sobre o evento
Organizado pela Câmara de Vereadores, o seminário é proposto pela vereadora Eugenia Lima (PT). A ideia é que o debate sobre políticas públicas para o Carnaval deixe de se concentrar apenas no período pré-folia e passe a ocorrer de forma permanente, ouvindo quem atua diretamente nas ruas.
A programação do encontro traz mesas sobre planejamento urbano, gestão e desafios relacionados ao incentivo e ao fortalecimento da cultura popular. Um dos pontos centrais será a análise da Lei Municipal 5.306 de 2001, que regula o Carnaval de Olinda há mais de duas décadas.
Participantes e especialistas apontam que a norma não acompanha as mudanças recentes da festa, que ficou mais diversa e ganhou dimensões maiores.
Novas propostas de lei
As discussões servirão de base para a criação de uma nova proposta de lei. A intenção é construir o texto com participação popular antes de apresentá-lo à Câmara, buscando atualizar regras, aprimorar a organização e reforçar a valorização dos profissionais envolvidos no Carnaval.
O encontro também deve influenciar o planejamento da festa de 2026 e orientar decisões para os próximos anos, segundo os organizadores.
Serviço
- Seminário “Cabe Todo Mundo no Carnaval”;
- Sábado, 6 de dezembro, das 8h às 13h;
- Auditório da Prefeitura de Olinda;
- Rua de São Bento, 123, Varadouro;
- Aberto ao público.
