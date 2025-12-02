Performance "Arrasta" será apresentada gratuitamente no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda
Espetáculo das artistas Isabela Severi e Lane Luz integra pesquisa sobre território, corpo e relação com as marisqueiras da Ilha de Itamaracá
Clique aqui e escute a matéria
A performance de dança “Arrasta” será apresentada no dia 6 de dezembro, às 18h, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, com entrada gratuita e recurso de audiodescrição.
Criada pelas artistas da dança Isabela Severi e Lane Luz, a performance integra a pesquisa “Corpo Território Entre: fase água”, desenvolvida ao longo de seis meses com incentivo do Funcultura.
O projeto reuniu estudos teóricos, vivências e experiências coletivas realizadas com o grupo Marisqueiras Unidas da Ilha de Itamaracá.
Corpo, ambiente e território
A performance explora relações entre corpo, ambiente e território, inspirada em reflexões de autores como Donna Haraway, Ailton Krenak, Rufino e Luiz Antonio Simas.
As artistas incorporam referências ligadas ao antropoceno, à crise ambiental e ao pensamento multiespécie, criando uma experiência que dialoga com práticas e saberes das mulheres que trabalham com mariscos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em cena, as duas intérpretes utilizam um grande tecido que conduz a movimentação e compõe a atmosfera visual da performance. O material surgiu das imersões com as marisqueiras e das investigações sobre modos de vida marcados pela relação direta com o mar.
O processo de criação contou com a oficina “Corpo Ambiente em fluxo e Suas Ecologias Afetivas”, ministrada por Gabi Holanda, além de assessoria em acessibilidade com Michel Platini.
O projeto também resultará no lançamento de um e-book nas redes sociais da iniciativa e a apresentação no Mercado Eufrásio Barbosa é gratuita e aberta ao público.
Serviço
- Performance: Arrasta
- Data: 6 de dezembro de 2025, às 18h
- Local: Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda
- Entrada: gratuita
- Acessibilidade: audiodescrição
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />