Performance "Arrasta" será apresentada gratuitamente no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo das artistas Isabela Severi e Lane Luz integra pesquisa sobre território, corpo e relação com as marisqueiras da Ilha de Itamaracá

Clique aqui e escute a matéria

A performance de dança “Arrasta” será apresentada no dia 6 de dezembro, às 18h, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, com entrada gratuita e recurso de audiodescrição.

Criada pelas artistas da dança Isabela Severi e Lane Luz, a performance integra a pesquisa “Corpo Território Entre: fase água”, desenvolvida ao longo de seis meses com incentivo do Funcultura.

O projeto reuniu estudos teóricos, vivências e experiências coletivas realizadas com o grupo Marisqueiras Unidas da Ilha de Itamaracá.

"Tenho realmente uma grande conexão com a cidade (Recife)"

"Tenho realmente uma grande conexão com a cidade (Recife)" 'Uma minoria cai no jogo do sistema quando briga entre si', diz Urias. Confira a entrevista Leia Também

Corpo, ambiente e território

A performance explora relações entre corpo, ambiente e território, inspirada em reflexões de autores como Donna Haraway, Ailton Krenak, Rufino e Luiz Antonio Simas.

As artistas incorporam referências ligadas ao antropoceno, à crise ambiental e ao pensamento multiespécie, criando uma experiência que dialoga com práticas e saberes das mulheres que trabalham com mariscos.

Movimentos inspirados nas vivências com marisqueiras da Ilha de Itamaracá - Morgana Narjara

Em cena, as duas intérpretes utilizam um grande tecido que conduz a movimentação e compõe a atmosfera visual da performance. O material surgiu das imersões com as marisqueiras e das investigações sobre modos de vida marcados pela relação direta com o mar.

O processo de criação contou com a oficina “Corpo Ambiente em fluxo e Suas Ecologias Afetivas”, ministrada por Gabi Holanda, além de assessoria em acessibilidade com Michel Platini.

O projeto também resultará no lançamento de um e-book nas redes sociais da iniciativa e a apresentação no Mercado Eufrásio Barbosa é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Performance: Arrasta



Data: 6 de dezembro de 2025, às 18h



Local: Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda



Entrada: gratuita



Acessibilidade: audiodescrição

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />