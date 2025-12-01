Coquetel Molotov Negócios 2025 tem conversas com Gaby Amarantos, Urias e mais
Encontro que antecede o festival de música chega à sua 7ª edição nos dias 4 e 5 de dezembro, no Edifício do Porto Digital, no Bairro do Recife
O Coquetel Molotov Negócios, encontro que antecede o festival de música No Ar Coquetel Molotov, chega à sua 7ª edição nos dias 4 e 5 de dezembro, no Edifício do Porto Digital, no Bairro do Recife.
O acesso é gratuito, mas é necessário realizar inscrição tanto para as atividades paralelas. O evento reúne artistas, produtores, curadores, gestores e agentes da indústria criativa para dois dias de programação com debates, oficinas, painéis e encontros profissionais.
A proposta desta edição é fortalecer conexões, discutir os rumos do mercado musical e estimular trocas capazes de gerar oportunidades de colaboração e desenvolvimento profissional. Neste ano, o Coquetel Molotov Negócios também passou por Campina Grande e João Pessoa.
Destaques
Entre os nomes confirmados na programação está Gaby Amarantos, que participa de uma conversa mediada por Dany Miller sobre processo criativo e o conceito por trás de Rock Doido, seu novo álbum.
A cantora Urias também integra a programação, conduzindo a escuta comentada "Travessia Sonora: Faixa a Faixa do disco CARRANCA", em que detalha o processo e a construção do álbum aclamado pela crítica.
Ainda compõem a grade Carolzinha, Rodrigo Gorky, Jota Michiles e Michelle Melo, reunidos na mesa "UBC Apresenta: Da cultura pop ao mainstream – Caminhos da composição de hits brasileiros".
Imersão Criativa
Uma das novidades desta edição é a Imersão – Conexões e Caminhos da Música, dividida entre os dois dias do evento e voltada à troca de experiências entre artistas pernambucanos e agentes do mercado, entre produtores locais, jornalistas, curadores e selos.
Confira a programação completa:
Quinta-feira (04/12)
Edf. Porto Digital – Cais do Apolo, Bairro do Recife
Imersão – Auditório (8º andar)
Conexões e caminhos da música (10h–12h)
Com Yan Hayashi, Carol Mattos (Shotgun e Masterplano), Ana Morena (DoSol), Lucas Logiovini (Golarrolê), Lenne Ferreira (Afoitas/Aqualtune), Maurício Spinelli, Elza Medeiros (AMP), Antonio Gutierrez (Rec-Beat) e Walter Júnior (Brega in Funk).
Oficinas – Sala Oficina (8º andar)
• Da tela ao touch: A maquiagem artística como performance (10h–11h)
Com Anna Leopoldina de Oliveira Cantarelli e Michelle Pinheiro Pedroza Monteiro Barreto.
• Música, Proteção e Lucro (14h–16h)
Com Larissa Oliveira.
• Rodando o Brasil: Estratégias de circulação para artistas independentes (16h30–18h30)
Com Ana Morena.
Conversas e Debates – Auditório (8º andar)
• 20 Anos de Guerreiros do Passo (14h30–15h30)
Com Eduardo Araújo e Lucélia Albuquerque. Mediação: Lilian Oliveira.
• Pernambucar: Música fomentando Turismo (16h–17h30)
Com Marcelo Viana Cabral, Diogo Beltrão, Larissa Maynara e Bia Mota. Mediação: Leo Cavalcanti.
• Travessia sonora: Faixa a faixa do disco CARRANCA (18h–20h)
Com Urias. Mediação: Mikhaela Araújo.
Sexta-feira (05/12)
Edf. Porto Digital – Cais do Apolo, Bairro do Recife
Imersão – Auditório (8º andar)
Conexões e caminhos da música (10h–12h)
Com Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior.
Oficinas – Sala Oficina (8º andar)
• Destrava o CNPJ: Como formalizar seu negócio musical (10h–11h)
Com Over Causil Montes.
• Afinando as ideias: Composição em parceria (14h–16h)
Com Helena Cruz e Manu Julian (Pelados).
• Estratégias para atingir objetivos nas plataformas da Meta (16h30–18h30)
Com Pedro Vilhena.
Conversas e Debates – Auditório (8º andar)
• Shotgun apresenta: A força das comunidades – Como construir conexões que levam ao Sold Out (14h30–15h30)
Com UANA, Artur Santoro (Batekoo) e Carol Mattos. Mediação: Carolina Campos.
• UBC apresenta: Da cultura pop ao mainstream – Caminhos da composição de hits brasileiros (16h–17h30)
Com Carolzinha, Rodrigo Gorky, Jota Michiles e Michelle Melo. Mediação: Romero Ferro.
• Rock Doido: A revolução pop de Gaby Amarantos (18h–20h)
Com Gaby Amarantos. Mediação: Dany Myler.
