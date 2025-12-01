Coquetel Molotov Negócios 2025 tem conversas com Gaby Amarantos, Urias e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro que antecede o festival de música chega à sua 7ª edição nos dias 4 e 5 de dezembro, no Edifício do Porto Digital, no Bairro do Recife

O Coquetel Molotov Negócios, encontro que antecede o festival de música No Ar Coquetel Molotov, chega à sua 7ª edição nos dias 4 e 5 de dezembro, no Edifício do Porto Digital, no Bairro do Recife.

O acesso é gratuito, mas é necessário realizar inscrição tanto para as atividades paralelas. O evento reúne artistas, produtores, curadores, gestores e agentes da indústria criativa para dois dias de programação com debates, oficinas, painéis e encontros profissionais.

A proposta desta edição é fortalecer conexões, discutir os rumos do mercado musical e estimular trocas capazes de gerar oportunidades de colaboração e desenvolvimento profissional. Neste ano, o Coquetel Molotov Negócios também passou por Campina Grande e João Pessoa.

Destaques

Gaby Amarantos lançou o álbum 'Rock Doido, um dos mais aguardados do ano - CRIS VIDAL/DIVULGAÇÃO

Entre os nomes confirmados na programação está Gaby Amarantos, que participa de uma conversa mediada por Dany Miller sobre processo criativo e o conceito por trás de Rock Doido, seu novo álbum.

A cantora Urias também integra a programação, conduzindo a escuta comentada "Travessia Sonora: Faixa a Faixa do disco CARRANCA", em que detalha o processo e a construção do álbum aclamado pela crítica.

Ainda compõem a grade Carolzinha, Rodrigo Gorky, Jota Michiles e Michelle Melo, reunidos na mesa "UBC Apresenta: Da cultura pop ao mainstream – Caminhos da composição de hits brasileiros".

Imersão Criativa

Uma das novidades desta edição é a Imersão – Conexões e Caminhos da Música, dividida entre os dois dias do evento e voltada à troca de experiências entre artistas pernambucanos e agentes do mercado, entre produtores locais, jornalistas, curadores e selos.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (04/12)



Edf. Porto Digital – Cais do Apolo, Bairro do Recife

Imersão – Auditório (8º andar)

Conexões e caminhos da música (10h–12h)

Com Yan Hayashi, Carol Mattos (Shotgun e Masterplano), Ana Morena (DoSol), Lucas Logiovini (Golarrolê), Lenne Ferreira (Afoitas/Aqualtune), Maurício Spinelli, Elza Medeiros (AMP), Antonio Gutierrez (Rec-Beat) e Walter Júnior (Brega in Funk).

Oficinas – Sala Oficina (8º andar)

• Da tela ao touch: A maquiagem artística como performance (10h–11h)

Com Anna Leopoldina de Oliveira Cantarelli e Michelle Pinheiro Pedroza Monteiro Barreto.

• Música, Proteção e Lucro (14h–16h)

Com Larissa Oliveira.

• Rodando o Brasil: Estratégias de circulação para artistas independentes (16h30–18h30)

Com Ana Morena.

Conversas e Debates – Auditório (8º andar)

• 20 Anos de Guerreiros do Passo (14h30–15h30)

Com Eduardo Araújo e Lucélia Albuquerque. Mediação: Lilian Oliveira.

• Pernambucar: Música fomentando Turismo (16h–17h30)

Com Marcelo Viana Cabral, Diogo Beltrão, Larissa Maynara e Bia Mota. Mediação: Leo Cavalcanti.

• Travessia sonora: Faixa a faixa do disco CARRANCA (18h–20h)

Com Urias. Mediação: Mikhaela Araújo.

Sexta-feira (05/12)

Edf. Porto Digital – Cais do Apolo, Bairro do Recife

Imersão – Auditório (8º andar)

Conexões e caminhos da música (10h–12h)

Com Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior.

Oficinas – Sala Oficina (8º andar)

• Destrava o CNPJ: Como formalizar seu negócio musical (10h–11h)

Com Over Causil Montes.

• Afinando as ideias: Composição em parceria (14h–16h)

Com Helena Cruz e Manu Julian (Pelados).

• Estratégias para atingir objetivos nas plataformas da Meta (16h30–18h30)

Com Pedro Vilhena.

Conversas e Debates – Auditório (8º andar)

• Shotgun apresenta: A força das comunidades – Como construir conexões que levam ao Sold Out (14h30–15h30)

Com UANA, Artur Santoro (Batekoo) e Carol Mattos. Mediação: Carolina Campos.

• UBC apresenta: Da cultura pop ao mainstream – Caminhos da composição de hits brasileiros (16h–17h30)

Com Carolzinha, Rodrigo Gorky, Jota Michiles e Michelle Melo. Mediação: Romero Ferro.

• Rock Doido: A revolução pop de Gaby Amarantos (18h–20h)

Com Gaby Amarantos. Mediação: Dany Myler.

