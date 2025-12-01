11º Festival Arte na Usina tem programação gratuita na Mata Sul de Pernambuco; confira
O evento será realizado de 5 a 7 de dezembro, com nomes como Adilson Ramos, Almério, Joyce Alane e Natascha Falcão, ambas indicadas ao Grammy Latino
Clique aqui e escute a matéria
O Festival Arte na Usina — Safra 2025, promovido pela Usina de Arte, chega à sua 11ª edição de 5 a 7 de dezembro, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.
A programação gratuita reúne shows, que ocorrerão no Pátio da Indústria, onde o público pode conferir nomes como Adilson Ramos, Almério, Joyce Alane e Natascha Falcão, ambas indicadas ao Grammy Latino deste ano. Você confere a programação em lista no final da matéria.
Também participam músicos da região, que abrirão as apresentações, além de atividades circenses voltadas para o público infantil e uma missa de agradecimento que será realizada na Capela de Santa Terezinha, no dia da abertura do evento.
Tema
"Tradição e Renovação" foi o tema escolhido para esta edição, e ele leva a mensagem de que é preciso lembrar do passado e respeitar a história e as tradições, mas sem deixar de olhar e sonhar com um futuro diferente, com outras alternativas e possibilidades.
Essa ideia está diretamente ligada ao propósito e aos trabalhos que a Usina de Arte vem promovendo e desenvolvendo na Mata Sul do Estado.
"Quando começamos o projeto da Usina, nosso objetivo era transformar economicamente a região, e hoje, por meio da cultura e do turismo, existe um movimento efervescente de desenvolvimento, a economia gira, as pessoas têm mais oportunidades, sonhos mais ousados. Ver nossos jovens nas universidades, por exemplo, é motivo de muito orgulho", diz a presidente da Usina de Arte, Bruna Pessôa de Queiroz.
Artesanato
Haverá, ainda, um espaço exclusivo no Mercado dos Arcos para a comercialização de artesanato de diferentes cidades pernambucanas.
Tours
Além da programação do Festival, o público também poderá participar, durante o dia, de tours pelos espaços da Usina de Arte, incluindo o Parque Artístico-Botânico, com suas mais de 40 obras e instalações, e o Parque Industrial.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A expectativa é que cerca de 12.000 pessoas circulem pelos espaços da Usina ao longo dos três dias de festival.
Visitação
A cerca de 150km do Marco Zero do Recife, o Parque Artístico-Botânico da Usina de Arte é aberto à visitação do público, das 5h30 às 18h, e tem acesso gratuito.
Saindo do Recife, os visitantes devem seguir pela BR 101 Sul, sentido Alagoas, até o centro da cidade de Xexéu. De lá, o público segue pela rodovia PE99, que começa em frente à Paróquia de São Sebastião, e leva até a Usina, situada no Km 10.
SERVIÇO
Festival Arte na Usina - Safra 2025
Dia 05/12
16h30 - Lona de Circo - Cia. Master Circo
18h- Missa de Agradecimento - Capela de Santa Terezinha
19h - Show de Wilson Monteiro e Orquestra Emoções - Palco Principal
20h- Show do Grupo Alcano - Palco Principal
22h- Show de Adilson Ramos - Palco Principal
Dia 06/12
16h30 - Lona de Circo - Cia. Master Circo
19h- Show de Júnior Praxe - Palco Principal
21h30 - Show de Natascha Falcão - Palco Principal
23h - Show do grupo Forró na Caixa - Palco Principal
Dia 07/12
10h - Lona de Circo - Cia. Master Circo
19h - Show de Joyce Alane - Palco Principal
21h30 - Show de Almério - Palco Principal
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />