fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Mãe de Lexa se manifesta sobre substituição como rainha de bateria no Carnaval 2026

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/12/2025 às 7:39
Mãe de Lexa se manifesta sobre substituição como rainha de bateria no Carnaval 2026
Mãe de Lexa se manifesta sobre substituição como rainha de bateria no Carnaval 2026 - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e Wenny, usou as redes sociais na noite desta última segunda-feira (1), e reagiu acerca da substituição no posto de rainha de bateria no Carnaval 2026.

Através do Instagram, o perfil oficial da escola de samba Inocentes de Belford Roxo disse que sua substituta, Carolane Silva, foi coroada em julho deste ano. A empresária, por sua vez, se manifestou em torno do assunto.

“Tenho muito carinho pela escola de samba Inocentes de Belford Roxo, isso é notório. Mas informo que eu jamais destronaria a rainha presente e sem nenhuma outra. Respeito em primeiro lugar. Em 2026, serei apoio da Wenny e da Lexa no Carnaval no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas tenho planos para o Carnaval em 2027. Estarei mais presente e disposta parta assumir com carinho um posto”, escreveu a mãe de Lexa.

Darlin Ferrattry ainda falou sobre seu emagrecimento, uma cirurgia plástica que pretende fazer e sua dedicação aos treinos, metas que ela pretende cumprir no ano que vem.

“Sim, já emagreci 16 kg. Em 2026, me dedicarei aos meus músculos. A minha saúde é minha meta. Sim, voltarei à cirurgia plástica para repaginar meus seios! E me dedicarei ao samba! Por ora, sigo longe das redes sociais e aparecendo somente quando sinto desejo de me comunicar”, finalizou ela.

VEJA MAIS: Lexa admite ciúmes por cenas quentes do marido em novelas: “Troco de canal”

O post Mãe de Lexa se manifesta sobre substituição como rainha de bateria no Carnaval 2026 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Bal Masqué 2026 começa no fim da tarde e reforça o protagonismo das fantasias
CARNAVAL 2026

Bal Masqué 2026 começa no fim da tarde e reforça o protagonismo das fantasias
Pela primeira vez, Globo chama Jorge Aragão para cantar vinheta de Carnaval
Carnaval

Pela primeira vez, Globo chama Jorge Aragão para cantar vinheta de Carnaval

Compartilhe

Tags