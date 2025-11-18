Pela primeira vez, Globo chama Jorge Aragão para cantar vinheta de Carnaval
Jorge Aragão, cantor, é a grande estrela da vinheta de Carnaval da Globo em 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O cantor e compositor é responsável pelo grande sucesso “Lá Vou Eu”, que embala as vinhetas da emissora em época de folia desde 2026. Porém, nunca foi chamado para gravar a canção. Em 2026, felizmente, terá a oportunidade de cantá-la.
Por falar em Carnaval, a Globo conseguiu renovar até o fim de 2028 a transmissão da folia carioca. Porém, em São Paulo, o contrato é válido somente até o próximo ano. Desde o ano passado, os desfiles do Rio de Janeiro acontecem no domingo, segunda e agora terça de Carnaval.
O Carnaval do Rio de Janeiro bombou neste ano. A emissora chegou a picos de 18 pontos com os desfiles. Na apuração das notas, se aproximou dos 40 pontos de audiência em solo carioca, um verdadeiro fenômeno.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br