Família é alvo de ataque a tiros em estrada de barro no Alto da Felicidade

Família é emboscada em estrada de barro escura e mais de 20 disparos foram contados durante a ação criminosa

Uma família viveu momentos de terror na noite desta quarta-feira (29) ao ser alvo de disparos de arma de fogo enquanto trafegava de táxi por uma estrada de barro que liga o Alto da Felicidade ao sítio Bom Jesus.

De acordo com informações preliminares, o ataque ocorreu em um trecho isolado da via, próximo ao Alto Bela Vista, que não possui iluminação pública.

Como ocorreu o ataque

O motorista do táxi teria se deparado com obstáculos feitos de madeira e arame farpado, usados pelos criminosos para impedir a passagem de veículos.

Quando o condutor se recusou a parar, os suspeitos, que aguardavam em um carro não identificado, começaram a atirar. Foram relatados mais de 20 disparos durante a ação.

Um morador da região, que preferiu não se identificar, contou que ouviu os tiros e ficou assustado com a intensidade do ataque.

“Nunca aconteceu nada parecido por aqui. A gente ouviu os tiros, muitos tiros, e depois ficou aquele silêncio”, relatou.

Ainda não há informações sobre feridos, e a polícia deve investigar o caso para identificar os responsáveis e a motivação do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.