Vídeos | Notícia

Mulher é agredida com mordida pelo ex-companheiro

Após 23 anos de relacionamento, a vítima, que é cuidadora de idosos, sofreu ataque do ex-companheiro e foi atendida na UPA da Imbiribeira

Por TV Jornal Publicado em 26/11/2025 às 12:41
V&iacute;tima foi socorrida por um morador da localidade
Vítima foi socorrida por um morador da localidade - TV Jornal

Uma mulher de 45 anos, cuidadora de idosos, foi vítima de agressão física por parte do ex-companheiro no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo informações da vítima, o casal manteve um relacionamento de 23 anos e tem dois filhos.

A mulher relatou que sofria agressões físicas e psicológicas durante o relacionamento, incluindo controle financeiro e pressão que a levou a interromper seu curso de medicina veterinária.

A agressão

O episódio ocorreu quando a vítima desceu à calçada para pegar uma encomenda e encontrou o ex-companheiro em uma motocicleta. O confronto evoluiu rapidamente para violência física. Entre as lesões sofridas, a vítima teve o lábio mordido pelo agressor.

Um morador que passava pelo local interveio para conter o agressor. A polícia foi acionada e encaminhou o ex-companheiro à Delegacia da Mulher. A vítima recebeu atendimento médico na UPA da Imbiribeira, onde precisou suturar o lábio, e foi orientada a realizar exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML).

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

