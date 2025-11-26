fechar
Vídeos | Notícia

Briga por celular termina em violência com faca e barra de ferro

Dois irmãos se envolveram em confronto com ex-cunhado por celular; um deles precisou passar por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas

Por TV Jornal Publicado em 26/11/2025 às 11:55 | Atualizado em 26/11/2025 às 12:00
Dupla de irmãos tentam recuperar celular e são agredidos por ex-cunhado
Dupla de irmãos tentam recuperar celular e são agredidos por ex-cunhado - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um conflito familiar no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, resultou em ferimentos graves para um dos envolvidos e mobilizou equipes de saúde e segurança. A disputa envolve dois irmãos, de 20 e 27 anos, e o ex-cunhado, e teve início em razão da posse de um celular.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os irmãos visitaram o endereço do ex-cunhado com o objetivo de reaver um aparelho pertencente à irmã deles. Esta teria sido a terceira tentativa de recuperar o telefone.

Escalada da violência

De acordo com relatos à polícia, durante a visita, ocorreu uma discussão que acabou em agressões físicas. O ex-cunhado esfaqueou o irmão mais velho, de 27 anos. Na tentativa de defender o irmão, o jovem de 20 anos atingiu o ex-cunhado na cabeça com uma barra de ferro.

Os irmãos foram encaminhados à UPA da Caxangá. O mais velho, com ferimentos graves, precisou ser transferido para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia. O irmão mais novo teve um ferimento na mão e prestou depoimento ao DHPP sobre o ocorrido.

Leia Também

Versões

O irmão mais novo relatou: "a confusão começou com ele se alterando. Ele tomou o celular dela e eu percebi que ele estava com uma faca". Foi então que o ex-cunhado teria começado a esfaquear o irmão mais velho: "meu irmão levou três facadas, quatro facadas, na verdade".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O jovem continuou contando que a prática de subtrair itens não era novidade: "ele só tinha o comportamento de pegar as coisas dentro de casa e vender, vender para usar droga".

O ex-cunhado também foi levado a uma unidade de saúde devido aos ferimentos na cabeça, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do conflito e possíveis responsabilizações.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags