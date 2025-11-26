Briga por celular termina em violência com faca e barra de ferro
Dois irmãos se envolveram em confronto com ex-cunhado por celular; um deles precisou passar por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas
Clique aqui e escute a matéria
Um conflito familiar no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, resultou em ferimentos graves para um dos envolvidos e mobilizou equipes de saúde e segurança. A disputa envolve dois irmãos, de 20 e 27 anos, e o ex-cunhado, e teve início em razão da posse de um celular.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os irmãos visitaram o endereço do ex-cunhado com o objetivo de reaver um aparelho pertencente à irmã deles. Esta teria sido a terceira tentativa de recuperar o telefone.
Escalada da violência
De acordo com relatos à polícia, durante a visita, ocorreu uma discussão que acabou em agressões físicas. O ex-cunhado esfaqueou o irmão mais velho, de 27 anos. Na tentativa de defender o irmão, o jovem de 20 anos atingiu o ex-cunhado na cabeça com uma barra de ferro.
Os irmãos foram encaminhados à UPA da Caxangá. O mais velho, com ferimentos graves, precisou ser transferido para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia. O irmão mais novo teve um ferimento na mão e prestou depoimento ao DHPP sobre o ocorrido.
Versões
O irmão mais novo relatou: "a confusão começou com ele se alterando. Ele tomou o celular dela e eu percebi que ele estava com uma faca". Foi então que o ex-cunhado teria começado a esfaquear o irmão mais velho: "meu irmão levou três facadas, quatro facadas, na verdade".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O jovem continuou contando que a prática de subtrair itens não era novidade: "ele só tinha o comportamento de pegar as coisas dentro de casa e vender, vender para usar droga".
O ex-cunhado também foi levado a uma unidade de saúde devido aos ferimentos na cabeça, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do conflito e possíveis responsabilizações.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais