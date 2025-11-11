fechar
Mulher é encontrada morta em seu apartamento, na Boa Vista

O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, moradores do local relataram que os dois tinham um relacionamento conturbado

Por Anaís Coelho Publicado em 11/11/2025 às 13:59 | Atualizado em 11/11/2025 às 14:12
Imagens da rua onde ocorreu o crime
Imagens da rua onde ocorreu o crime - TV Jornal

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um apartamento no quarto andar do prédio localizado no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, na área central do Recife.

De acordo com a polícia, Lorena de Araújo Duarte, de 46 anos, foi morta por asfixia e seu corpo foi encontrado no chão do quarto que ela dividia com seu namorado, que morava com ela. Ele é o principal suspeito do caso.

De acordo com o delegado, o suspeito, de 44 anos, era namorado da vítima e não era brasileiro, ele seria do Uruguai e estava em Pernambuco há, pelo menos, um ano. Eles moravam juntos desde que começaram a namorar.

Segundo Dona Andreia, moradora que conhecia o casal, eles já terminaram o relacionamento algumas vezes, os vizinhos escutavam brigas e gritos do apartamento, eles dizem que a motivação de algumas discussões seria o ciúmes do suspeito.

O homem foi encontrado atordoado andando nos arredores da delegacia de Boa Viagem, ele foi preso pelo crime de feminicídio consumado.

