Suspeito de tentativa de feminicídio é preso, mas nega acusações

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso após esposa ser hospitalizada com queimaduras. Ele alega acidente doméstico, mas o relato é contraditório

Por TV Jornal Publicado em 10/11/2025 às 12:30
Departamento de homicídios e proteção à pessoa (Dhpp)
Departamento de homicídios e proteção à pessoa (Dhpp) - TV Jornal

De acordo com informações da Polícia, uma mulher de 53 anos deu entrada no Hospital da Restauração com o corpo totalmente queimado. As marcas das queimaduras eram principalmente concentradas no braço, nas costas e embaixo da axila.

Um homem suspeito pelo crime foi encontrado, tratando-se, até então, de uma tentativa de feminicídio. Este homem seria o esposo da vítima.

Ele mesmo relatou à nossa equipe de reportagem que tem um relacionamento de 30 anos com a vítima, alegando que ela costuma beber e que, na noite do último sábado, ela teria bebido além da conta, derrubando uma panela com óleo fervente sobre si mesma.

No entanto, sua história possui contradições. Em um momento, ele alega que estava dormindo; depois, que tinha ido para a roça e, em seguida, que estava na casa de um amigo. A Polícia Militar, ao chegar em sua casa, o prendeu em flagrante.

Após ser preso, foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), passou a noite na delegacia e, posteriormente, foi conduzido para uma audiência de custódia.

Em entrevista concedida ao sair do DHPP, o suspeito negou as acusações e disse desconhecer o estado de saúde da vítima. Esta é uma investigação em curso, e mais detalhes serão revelados à medida que a polícia prossegue com suas averiguações.

