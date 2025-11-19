fechar
Jovem de 21 anos é encontrada morta na casa do ex-namorado em Pernambuco

Corpo foi encontrado pela mãe da vítima dentro do imóvel do ex-companheiro, onde também foram apreendidas facas com vestígios de sangue

Por TV Jornal Publicado em 19/11/2025 às 11:56
Thayssa Lohane Muniz Mello, 21 anos, enfermeira e confeiteira, foi encontrada morta dentro da casa do ex-namorado, Henrique Cassiano da Silva, 23 anos.

O corpo estava escondido atrás do guarda-roupa do quarto. A localização ocorreu após a mãe da jovem ir até o imóvel, onde percebeu resistência do ex-companheiro para abrir a porta.

A mãe da vítima procurava por Thayssa quando decidiu ir até a casa de Henrique. Ele demorou a permitir a entrada e afirmou estar procurando uma chave. Quando a mãe conseguiu acessar o quarto, encontrou a filha morta atrás do móvel.

Henrique foi detido no local pela Polícia Militar.

O suspeito é estudante universitário. Apesar de negar envolvimento no crime no momento da abordagem, ele foi preso ainda no imóvel. Durante a perícia, os policiais localizaram três facas com vestígios de sangue escondidas sob a máquina de lavar.

Thayssa havia encerrado o relacionamento de quatro anos no dia 16 de outubro, após descobrir uma traição do ex-companheiro. A investigação avalia se o homicídio ocorreu após o término e se houve premeditação.

Investigação

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a dinâmica do crime e os elementos que apontem motivação, circunstâncias e autoria. A perícia criminal recolheu as facas, vestígios biológicos e registrou o ambiente onde o corpo foi localizado.

Moradores da área e conhecidos do casal relataram surpresa com o ocorrido. Thayssa era vista como dedicada ao trabalho e às atividades de confeitaria. Henrique, por sua vez, era descrito como reservado e focado nos estudos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

