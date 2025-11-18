Incêndio em criação de porcos após conflito vicinal mobiliza polícia na Zona da Mata de Pernambuco
Morador ateia fogo na criação de porcos após desavença e é detido em Buenos Aires, segundo informações da polícia. Confira detalhes
Incêndio é registrado em uma criação de porcos no distrito de Borracha após uma desavença entre vizinhos. O autor, que não teve o nome divulgado, teria ateado fogo nos animais ainda vivos e fugido para a cidade de Buenos Aires, onde foi detido pela polícia local. O caso gerou forte repercussão na comunidade e segue sob responsabilidade da delegacia da região.
Como o incêndio ocorreu
Segundo as informações repassadas, o incêndio foi provocado após um conflito vizinhal. O morador decidiu atingir o vizinho incendiando a criação de porcos localizada ao lado de sua residência.
Após o ocorrido, o autor deixou o distrito e buscou abrigo em Buenos Aires, cidade próxima. Ele foi localizado e levado para a delegacia, onde permanece à disposição da polícia.
Aspectos legais do caso
Apesar da gravidade do episódio, a legislação aplicada para casos de crueldade contra animais de criação prevê penas menores em comparação a crimes cometidos contra animais domésticos. O caso se enquadra na Lei de Crimes Ambientais, que estabelece punição de 3 meses a 1 ano.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais