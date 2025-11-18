Acidente na PE-22 deixa ciclista de aplicativo ferida e levanta questionamentos sobre conduta do motorista
Ciclista é atingida após pausar trabalho por aplicativo e motorista é acusado de recusar bafômetro, segundo testemunhas. Confira mais
Ciclista de 44 anos é atropelada durante a madrugada na PE22, em Paulista, logo após pausar o trabalho por aplicativo.
O motorista envolvido no acidente aparece em vídeos feitos no local momentos depois e, segundo relatos de testemunhas, apresentava sinais de alteração e teria se recusado a realizar o teste do bafômetro. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e permanece internada no hospital Miguel Arraes, após passar por cirurgia.
Como ocorreu
A amiga da vítima, identificada como Dani, afirma que a ciclista havia encerrado temporariamente as corridas no aplicativo pouco antes do atropelamento. Outro vídeo registrado no local mostra o motorista discutindo com policiais militares. Dani afirma que, ao chegar à cena, percebeu que ele parecia estar alterado.
A amiga afirma que os policiais informaram que o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e seria liberado em seguida.
Atendimento e internação
A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital Miguel Arraes, onde passou por cirurgia. Amigas da vítima afirmam ter recebido informações que ligam o motorista a outros episódios de trânsito.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais