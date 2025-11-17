Homicídio na praia de Boa Viagem mobiliza investigação após ataque armado
Vítima conhecida como 'Léo' foi atingida por disparos enquanto estava em uma barraca; caso é investigado pelo DHPP. Confira mais informações
Homem é assassinado na praia de Boa Viagem na noite de ontem enquanto estava em uma barraca consumindo uma bebida. A vítima, conhecida no local como Léo, foi atingida por vários disparos efetuados por indivíduos que se aproximaram e fugiram após o ataque.
O crime ocorreu em um trecho entre os quiosques 17 e 18 e provocou correria entre frequentadores.
Como ocorreu o crime
A vítima estava sentada em uma barraca quando foi surpreendida pelos disparos. Pessoas próximas correram em direção à orla e às calçadas para se afastar da área, enquanto os responsáveis pelos tiros deixaram o local.
A Polícia Militar foi acionada logo após os disparos. O homem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos.
Frequentadores relataram preocupação com a segurança na área. “Eu não me sinto segura para vir aqui sozinha, principalmente durante a semana ou à noite. Sempre venho acompanhada do meu marido porque nos sentimos inseguros.”
Investigação em andamento
As câmeras de segurança da SDS instaladas na orla podem auxiliar na identificação dos responsáveis pelos disparos. A motivação do ataque permanece sob apuração pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
