Homicídio na praia de Boa Viagem mobiliza investigação após ataque armado

Vítima conhecida como 'Léo' foi atingida por disparos enquanto estava em uma barraca; caso é investigado pelo DHPP. Confira mais informações

Por TV Jornal Publicado em 17/11/2025 às 10:43
Homicídio na praia de Boa Viagem mobiliza investigação após ataque armado - TV Jornal

Homem é assassinado na praia de Boa Viagem na noite de ontem enquanto estava em uma barraca consumindo uma bebida. A vítima, conhecida no local como Léo, foi atingida por vários disparos efetuados por indivíduos que se aproximaram e fugiram após o ataque.

O crime ocorreu em um trecho entre os quiosques 17 e 18 e provocou correria entre frequentadores.

Como ocorreu o crime

A vítima estava sentada em uma barraca quando foi surpreendida pelos disparos. Pessoas próximas correram em direção à orla e às calçadas para se afastar da área, enquanto os responsáveis pelos tiros deixaram o local.

A Polícia Militar foi acionada logo após os disparos. O homem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos.

Frequentadores relataram preocupação com a segurança na área. “Eu não me sinto segura para vir aqui sozinha, principalmente durante a semana ou à noite. Sempre venho acompanhada do meu marido porque nos sentimos inseguros.”

Investigação em andamento

As câmeras de segurança da SDS instaladas na orla podem auxiliar na identificação dos responsáveis pelos disparos. A motivação do ataque permanece sob apuração pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

