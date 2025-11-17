Homem é morto a tiros na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem é morto após homens encapuzados descerem de carro branco e atirarem na Ilha do Destino, em Boa Viagem. Caso é investigado pela polícia

Um homem foi morto a tiros na rua Bem Vinda de Farias, na comunidade da Ilha do Destino, em Boa Viagem, após homens encapuzados descerem de um carro branco e atirarem mais de dez vezes na noite desta segunda-feira.

A vítima foi identificada como Everton Leôncio Ramos de Melo da Silva. Segundo a Polícia Civil, ele conversava com outras pessoas na rua quando foi atingido por tiros. Pelas imagens, é possível ver que os atiradores desceram de um carro branco, com os rostos cobertos, e fugiram logo em seguida.

Sobre a investigação

A Polícia Civil informou que não descarta a hipótese de o crime ter relação com disputa por pontos de tráfico de drogas na região. As investigações seguem em andamento.

O corpo de Everton foi encaminhado ao IML do Recife. Moradores da Ilha do Destino, ainda abalados, preferem não comentar o caso e relatam clima de insegurança após o ocorrido.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais