Família é surpreendida por assaltantes ao estacionar caminhonete na Região Metropolitana do Recife

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma família é abordada ao chegar em casa, no bairro de Campo Grande. Confira

Um assalto foi registrado na noite de ontem, dia 16, na rua Tenente Agripino, no bairro de Campo Grande, no Recife. Imagens de uma câmera de segurança mostram uma família sendo abordada enquanto se preparava para entrar em uma caminhonete preta estacionada em frente à residência.

Como aconteceu

O grupo foi surpreendido por indivíduos que chegaram em um veículo branco. Todos estavam armados e com os rostos cobertos. Assim que desceram do carro, anunciaram o assalto.

O homem, que estava com a família, entregou celular e alianças. A esposa, as duas filhas e a mãe dele também foram ameaçadas. A idosa que estava prestes a entrar na caminhonete tentou retornar ao veículo para evitar contato direto com a abordagem, mas foi obrigada a descer.

Os indivíduos fugiram levando bolsas, celulares, objetos de valor e a caminhonete. A família se afastou logo após a fuga.

Investigação



A caminhonete foi encontrada no dia seguinte, no bairro do Arruda, lavada. Ainda não há confirmação sobre o que foi recuperado do interior do veículo, incluindo documentos da família. A investigação está em andamento pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais