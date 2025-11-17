Encanador é assassinado a caminho do trabalho, em Camaragibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem é morto a tiros em Recife enquanto se dirigia ao trabalho de moto. Vítima tinha 38 anos e era encanador. Polícia investiga crime.

Violência na Região Metropolitana do Recife

Um homem de 38 anos foi brutalmente assassinado a tiros no Bairro dos Estados, em Camaragibe, nesta segunda-feira (17), enquanto seguia o caminho para seu trabalho.

Testemunhas afirmam que a ação foi perpetrada por dois homens em uma moto, que aparentemente já o seguiam há algum tempo. Além dos disparos contra ele, também foram encontradas marcas de tiro em um veículo estacionado nas proximidades.

Conhecido por todos na região, o homem era querido na comunidade e já chegou a ser feirante. A família afirma que ele não possuía envolvimento com ilícitos

Investigações

Os peritos conseguiram recolher vários projéteis de revólver no local e tentaram achar possíveis vestígios deixados pelos criminosos. Todos os pertences da vítima foram deixados para trás. No entanto, a presença de drogas nas posses da vítima gerou questionamentos, uma vez que ele estava a caminho do trabalho.

O perito Diogo Arruda contou detalhes da cena do crime. "Encontramos uma pessoa de sexo masculino, ao lado de uma moto com aproximadamente seis perfurações de arma de fogo, a maioria na região da cabeça. Notamos também que a moto parece ter sido arrastada, indicando que a vítima provavelmente foi alvejada enquanto pilotava."

As investigações seguem com a Polícia Civil para identificar autoria e motivação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

