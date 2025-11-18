fechar
Feirante é surpreendido e esfaqueado por mulher na Região Metropolitana do Recife

Feirante é esfaqueado enquanto trabalhava na Rua do Riachuelo e agressora é detida por policiais que estavam próximos. Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 18/11/2025 às 12:22
Feirante é esfaqueado enquanto recolhia lixo e organizava a própria banca na Rua do Riachuelo, no centro do Recife. O ataque ocorreu sem aviso e foi praticado por uma mulher desconhecida que se aproximou por trás com uma faca e atingiu a vítima na cabeça. A agressora foi detida por policiais militares que estavam na área no momento da ocorrência.

Momento do ataque

As imagens registram o momento em que a vítima é atingida na cabeça, próximo à orelha. “Essa mulher chegou por nada, por trás e meteu a faca por trás das minhas costas. Eu não fiz nada com essa mulher, eu não conheço essa mulher. Você nunca viu essa mulher? Nunca vi.”

O feirante afirma que não houve troca de palavras antes do golpe. Segundo ele, a agressora “não falava nada, ficou falando que tinha esses pirralhos aqui do galpão”.

A vítima relata ter sofrido três ferimentos causados pela faca, especificamente na região da orelha. A vítima pediu ajuda e dois laranjinhas, policiais militares recém-formados que estavam próximos, detiveram a agressora.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

