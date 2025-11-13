fechar
Vídeos | Notícia

Mulher é encontrada morta após ser levada desacordada em cavalo na Região Metropolitana do Recife

Câmeras registraram a vítima sendo levada desacordada em um cavalo no centro de Igarassu. O suspeito, Michael Martins da Silva, foi preso

Por TV Jornal Publicado em 13/11/2025 às 9:06
Câmera de Segurança Registra Suspeito Levando Vítima para Local do Crime em Garaçu: Detalhes do Caso Chocante e a Prisão do Homem
Câmera de Segurança Registra Suspeito Levando Vítima para Local do Crime em Garaçu: Detalhes do Caso Chocante e a Prisão do Homem - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Uma mulher foi encontrada morta em um terreno próximo à delegacia de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, após ser vista sendo levada desacordada em um cavalo pelo suspeito Michael Martins da Silva, de 33 anos. O crime foi registrado por câmeras de segurança do centro da cidade.

Sobre e o crime

As câmeras mostram o momento em que o homem passa montado em um cavalo, com a vítima à frente, aparentemente desfalecida.

Um pedestre que observou a cena à distância chegou a estranhar a situação, mas não interveio. Minutos depois, as imagens mostram Michael entrando com o cavalo em um terreno ao lado da delegacia, local onde, horas mais tarde, o corpo da mulher foi encontrado sem roupa e com sinais de extrema violência.

Leia Também

A vítima, que aparentava ter cerca de 40 anos, apresentava perfurações e o crânio esmagado por uma pedra. O corpo foi localizado por funcionários da prefeitura.

Histórico e prisão do suspeito

Michael já tinha passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado e preso pela equipe da Polícia Civil. Durante as investigações, a companheira do suspeito informou que ele chegou em casa apenas de cueca, alegando que havia jogado fora a bermuda.

Encaminhamento

Michael Martins da Silva foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil investiga se houve violência sexual antes do homicídio e tenta identificar formalmente a vítima.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

SBT promete retorno do Show do Milhão em programa de Patrícia Abravanel
Notícias

SBT promete retorno do Show do Milhão em programa de Patrícia Abravanel
Estratégia? Virginia deve levar Vini Jr. para seu programa antes da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Estratégia? Virginia deve levar Vini Jr. para seu programa antes da Copa do Mundo

Compartilhe

Tags