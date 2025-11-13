Mulher é encontrada morta após ser levada desacordada em cavalo na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Câmeras registraram a vítima sendo levada desacordada em um cavalo no centro de Igarassu. O suspeito, Michael Martins da Silva, foi preso

Uma mulher foi encontrada morta em um terreno próximo à delegacia de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, após ser vista sendo levada desacordada em um cavalo pelo suspeito Michael Martins da Silva, de 33 anos. O crime foi registrado por câmeras de segurança do centro da cidade.

Sobre e o crime

As câmeras mostram o momento em que o homem passa montado em um cavalo, com a vítima à frente, aparentemente desfalecida.

Um pedestre que observou a cena à distância chegou a estranhar a situação, mas não interveio. Minutos depois, as imagens mostram Michael entrando com o cavalo em um terreno ao lado da delegacia, local onde, horas mais tarde, o corpo da mulher foi encontrado sem roupa e com sinais de extrema violência.

A vítima, que aparentava ter cerca de 40 anos, apresentava perfurações e o crânio esmagado por uma pedra. O corpo foi localizado por funcionários da prefeitura.



Histórico e prisão do suspeito

Michael já tinha passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado e preso pela equipe da Polícia Civil. Durante as investigações, a companheira do suspeito informou que ele chegou em casa apenas de cueca, alegando que havia jogado fora a bermuda.

Encaminhamento

Michael Martins da Silva foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil investiga se houve violência sexual antes do homicídio e tenta identificar formalmente a vítima.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais