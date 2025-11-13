Mulher é encontrada morta após ser levada desacordada em cavalo na Região Metropolitana do Recife
Câmeras registraram a vítima sendo levada desacordada em um cavalo no centro de Igarassu. O suspeito, Michael Martins da Silva, foi preso
Clique aqui e escute a matéria
Uma mulher foi encontrada morta em um terreno próximo à delegacia de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, após ser vista sendo levada desacordada em um cavalo pelo suspeito Michael Martins da Silva, de 33 anos. O crime foi registrado por câmeras de segurança do centro da cidade.
Sobre e o crime
As câmeras mostram o momento em que o homem passa montado em um cavalo, com a vítima à frente, aparentemente desfalecida.
Um pedestre que observou a cena à distância chegou a estranhar a situação, mas não interveio. Minutos depois, as imagens mostram Michael entrando com o cavalo em um terreno ao lado da delegacia, local onde, horas mais tarde, o corpo da mulher foi encontrado sem roupa e com sinais de extrema violência.
A vítima, que aparentava ter cerca de 40 anos, apresentava perfurações e o crânio esmagado por uma pedra. O corpo foi localizado por funcionários da prefeitura.
Histórico e prisão do suspeito
Michael já tinha passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado e preso pela equipe da Polícia Civil. Durante as investigações, a companheira do suspeito informou que ele chegou em casa apenas de cueca, alegando que havia jogado fora a bermuda.
Encaminhamento
Michael Martins da Silva foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil investiga se houve violência sexual antes do homicídio e tenta identificar formalmente a vítima.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais