Estratégia? Virginia deve levar Vini Jr. para seu programa antes da Copa do Mundo
Virginia Fonseca, apresentadora, deve levar o seu atual namorado, Vini Jr., em seu programa Sabadou, no SBT, para uma edição especial, antes da Copa do Mundo, que também será exibida pela emissora.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o jogador do Real Madrid aceitou com tranquilidade participar da atração. A emissora pretende aproveitar quando ele estiver no Brasil e com disponibilidade, para gravar logo o programa especial.
Em outubro, após um mar de especulações, a apresentadora e o jogador assumiram o romance, em uma foto que gerou inúmeros memes e obteve uma quantidade absurda de interações, com algo em torno de 13 milhões de likes.
Por falar em Virginia, a apresentadora renovou o seu contrato com o SBT por mais um ano. Ou seja, ela permanece na emissora até dezembro de 2026. A emissora de Silvio Santos até deslumbrou um contrato maior, como até o fim de 2017, mas a loira não aceitou.
