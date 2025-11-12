fechar
Homem é assassinado durante horário de pico em mercado de Afogados

Um homem foi morto após ser perseguido por um atirador e atingido por tiros em pleno horário movimentado num mercadinho em Afogados

Por TV Jornal Publicado em 12/11/2025 às 17:49
Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima, identificada como Tiago Felipe de Araújo Queiroz, tenta fugir. A perseguição ocorreu no Mercado Novo de Afogados, durante um horário de muito movimento, por volta das três e meia da tarde.

A vítima chegou a esbarrar em produtos, cair no chão e levantar-se enquanto o suspeito, com uma arma na mão, efetuava disparos.

Consequências do ataque

A bala perdida atravessou vários boxes do mercado. A vítima ferida chegou a correr pelo mercado, pediu socorro na delegacia próxima, e foi levada pelos policiais à Policlínica de Afogados. Infelizmente, Tiago não resistiu aos ferimentos.

Um dos tiros atingiu e estrutura de um contêiner-box, passou por garrafas de bebida e chegou a outro box, onde o proprietário, Edson, estava no momento. Edson, que afirmou ter "nascido de novo", não ficou ferido.

A polícia já iniciou as investigações desse caso para tentar descobrir a motivação por trás deste violento ataque.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

