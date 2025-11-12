fechar
SBT promete retorno do Show do Milhão em programa de Patrícia Abravanel

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 13:19
O SBT bateu o martelo e vai exibir mais uma temporada do quadro Show do Milhão, no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, em 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Ao todo, o quadro terá 13 semanas de exibição. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, já existe uma procura comercial grande para a atração, que sempre rende em termos de audiência e viralizações na web.

O Show do Milhão já passou por diferentes fases no SBT. Estreou no final dos anos 1990, ainda no comando de Silvio Santos, permanecendo até 2003. Na época, o sucesso foi tão grande que ocupou a liderança, batendo a Globo com muita frequência.

Em 2009, retornou e, durante a pandemia, em 2021, voltou com o comando de Celso Portiolli, também tendo sucesso. No ano passado, Patrícia Abravanel resolveu ressuscitar novamente a atração, mas em formato de um quadro no Programa Silvio Santos, também incomodando a Globo.

