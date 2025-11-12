fechar
O espelho quebrado: 2 signos que param de se comparar e encontram a paz.

Dois signos do zodíaco aprendem a se libertar das comparações e descobrem que a verdadeira paz vem da aceitação e do amor-próprio.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/11/2025 às 8:09
O céu envia um lembrete poderoso nos próximos dias: a comparação é o ladrão da alegria. Dois signos, em especial, sentirão esse chamado de forma profunda e libertadora.

É o momento de quebrar o “espelho” das expectativas e enxergar o próprio valor com clareza e serenidade.

Libra

Sempre em busca de equilíbrio e aprovação, Libra perceberá que tentar agradar a todos é um fardo desnecessário.

A energia cósmica deste período o ajuda a se libertar da comparação com os outros e a entender que seu brilho vem da autenticidade.

Quando Libra se aceita por completo, atrai relações mais leves e momentos de verdadeira paz interior.

Câncer

Sensível e emocional, Câncer costuma medir o próprio valor pelos resultados ou pelo amor que recebe. Mas agora o signo aprende que não precisa ser “perfeito” para ser merecedor de amor e sucesso.

A autocompaixão se torna sua nova força, e o autocuidado, seu espelho mais fiel.

Quebrar o espelho das comparações é um ato de coragem. Para Libra e Câncer, essa é a chance de recomeçar com leveza, honrando quem realmente são — sem precisar provar nada a ninguém.

