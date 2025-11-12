fechar
Belo e Viviane Araújo podem contracenar juntos em Três Graças, na Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 8:27
O cenário da novela das nove, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, está prestes a ficar ainda mais eletrizante com a entrada de Viviane Araújo no elenco. A novidade não é apenas a escalação da atriz para o elenco, mas o potencial reencontro em cena com seu ex-marido, o cantor Belo, que interpreta Misael na trama.

De acordo com o Portal Léo Dias, Viviane Araújo aceitou o convite do autor Aguinaldo Silva para integrar a novela. O nome de Viviane teria sido tratado com extrema cautela pela direção da Globo, que, antes de formalizar a proposta à atriz, teria consultado Belo sobre a situação.

Ainda segundo a reportagem, a negociação culminou em um contrato considerado financeiramente vantajoso para Viviane, que já possui um histórico de sucesso em novelas de Aguinaldo Silva, como “Império” (2014) e “O Sétimo Guardião” (2018).

Viviane Araújo reagiu aos rumores com surpresa e cautela, afirmando em entrevista ao portal Leo Dias que ainda não estava sabendo do assunto: “Que situação, né? Eu não sei, gente. Isso aí realmente me pegou de surpresa. Não, não sei de nada, realmente“, disse ela. Logo depois, ao ser informada sobre a abertura de Belo para a parceria, ela respondeu com leveza: “Ah, legal, legal, né? Mas realmente eu ainda não sei de nada“, pontuou.

