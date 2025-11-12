Adolescente de 13 anos morre após cair de torre abandonada, em Olinda
Adolescente de 13 anos perde a vida após cair de torre de transmissão abandonada em Olinda. A polícia isolou a área para investigação
Era final da tarde quando moradores perceberam um grupo de 5 adolescentes no alto da torre de transmissão da antiga TV Manchete, em Ouro Preto, Olinda. Uma moradora chegou a ver as pernas dos jovens nas partes abertas do equipamento e ouviu barulhos como se eles estivessem se divertindo.
Uma dona de casa contou que estava subindo a torre quando viu o adolescente de 13 anos cair na parte onde fica a escada. Um homem que passava pelo local no momento do acidente, contou que acionou o socorro. Quando o tio do adolescente chegou à torre, o sobrinho já estava sem vida.
Investigação do acidente
A polícia militar isolou a área e peritos do Instituto de Criminalística fizeram uma análise no local, que deve ajudar a entender como tudo aconteceu. A torre está abandonada há mais de 20 anos e, segundo os moradores, é comum ver pessoas se arriscando no equipamento que tem 83 metros de altura.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais