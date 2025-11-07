Vítima de violência doméstica morre após passar 10 dias internada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vítima de violência doméstica é internada por 10 dias, ela não resistiu e morreu após ser atingida por 15 golpes de marreta pelo parceiro

Simone Almeida, de 49 anos, tornou-se mais uma vítima da violência doméstica em nosso país. Ela ficou internada por dez dias no Hospital da Restauração, em Recife, após ser agredida pelo companheiro com 15 golpes de marreta na cabeça. A irmã de Simone, Rosa, foi a responsável pela dolorosa missão de liberar o corpo da dona de casa no IML.

Segundo relatos de Rosa, no dia do crime, ela se deparou com o suspeito agindo como se nada tivesse acontecido. Eles se encontraram na BR, perto de onde moravam. O suspeito estava em uma mobilete, com uma mochila, sentado às margens da rodovia com uma garrafa de vinho e um cigarro.

Uma relação abusiva

O relacionamento de Simone e Arnaldo, que durou cerca de oito meses, foi marcado por ciúmes e vários episódios de violência. Rosa conta que Arnaldo já tinha demonstrado sinais de comportamento psicopata: em cada discussão, revidava destruindo algum objeto de Simone. Desde açúcar no tanque do carro até incendiar o quarto dela.

Rosa faz um apelo e alerta outras mulheres: "Quando vocês estiverem em relacionamento, ao sinal do primeiro grito, saiam fora. A pessoa não vai mudar. Um puxão de cabelo não é amor. Uma tapa não é amor. Um xingamento não é amor. Um grito, um empurrão não é amor."

O corpo de Simone Almeida deverá ser velado e sepultado na próxima sexta-feira, no distrito de Ipanema, na cidade de Pesqueira, no interior de Pernambuco.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais