fechar
Vídeos | Notícia

Pai pede por justiça após perder filho durante tentativa de latrocínio

Família que foi vítima de ataque , em Itamaracá, pede justiça após adolescente ser morto durante tentativa de assalto. Os pais apelam para autoridades

Por TV Jornal Publicado em 07/11/2025 às 13:11
Local onde ocorreu a tentativa de latrocínio
Local onde ocorreu a tentativa de latrocínio - TV Jornal

Seu Jackson sofre tanto com dores físicas quanto emocionais após o ataque trágico a sua família na ilha de Itamaracá. Ele relata que, enquanto lutava para se recuperar no hospital, sua maior preocupação era a esposa que havia deixado em casa.

O adolescente José Leandro, de 13 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O motorista e a irmã de José Leandro não foram atingidos. A mãe do adolescente também levou dois tiros e está, atualmente, em recuperação em casa.

Leia Também

Apelo por justiça

De acordo com Seu Jackson, a dor não para, especialmente à noite quando sentem a falta do filho. Reconhecendo a necessidade de justiça, ele faz apelos emocionais às autoridades.

No início, esse incidente foi registrado como latrocínio e tentativa de latrocínio, referindo-se à situação em que um assalto é seguido por homicídio. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi detido e a investigação da polícia continua.

Seu Jackson expressa decepção com a governadora Raquel Lira, a quem havia apoiado nas eleições, pedindo ação e prevenção futura a tais atrocidades.

Na falta de resposta das autoridades, Seu Jackson planeja organizar um protesto no aniversário de seu filho falecido, como um apelo à ação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags