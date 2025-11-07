fechar
Homem de 27 anos é preso acusado de maus tratos contra sua mãe e avó

Homem é preso em Olinda suspeito de maltratar e privar mãe e avó de necessidades básicas para financiar vício em drogas, conforme denúncias anônimas

Por TV Jornal Publicado em 07/11/2025 às 13:19
Delegacia onde o suspeito foi preso
Delegacia onde o suspeito foi preso - TV Jornal

O suspeito, um homem de 27 anos, foi preso em sua casa no bairro de Rio Doce, de acordo com a Polícia de Olinda. Ele é acusado de praticar maus tratos à sua mãe de 47 anos e sua avó de 71 anos.

O delegado responsável pelo caso afirma que o homem estava confinando os cartões de benefício de sua mãe e sua avó. Ele fazia isso para alimentar o seu vício em drogas. Além disso, as mulheres eram privadas de suas necessidades básicas, inclusive comida e medicamentos.

Denúncias anônimas

A polícia tomou conhecimento da situação por meio de denúncias anônimas. As vítimas estavam vivendo em condições precárias, sendo privadas de suas necessidades básicas, incluindo medicamentos e até mesmo lazer.

O suspeito também é acusado de fazer ameaças de morte a qualquer membro da família que tentasse relatar seu comportamento à polícia.

As vítimas foram ouvidas pela polícia e o suspeito foi autuado pelos crimes de maus tratos e ameaça, sendo encaminhado para a Delegacia do Varadouro. Ele passará por uma audiência de custódia hoje.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

