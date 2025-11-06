Acidente na BR-232 deixa um homem morto e uma mulher ferida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O homem morreu instantaneamente depois que sua moto colidiu com um carro que havia freado devido ao fluxo de tráfego. A mulher ficou ferida

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um trágico acidente ocorreu por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (05), na BR-232, sentido interior do estado.

"Aqui no canteiro central, houve a colocação de uma placa de aviso para que os motoristas reduzissem a velocidade devido a uma manutenção na estrada realizada pelo DENIT", disse o principal agente da PRF.

Segundo o policial, o homem morreu instantaneamente depois que sua moto colidiu com um carro que havia freado devido ao fluxo de tráfego. O acidente provocou o estilhaçamento do vidro traseiro e a queda do para-choque do veículo.

A vítima, um motociclista, vinha acompanhada de uma mulher de 50 anos de idade. A mulher, apesar das pancadas, estava consciente e foi encaminhada para o Hospital Otávio de Freitas para primeiros socorros.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais