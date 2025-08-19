Acidente em ônibus: Jovem é arremessado contra poste

Imagens revelaram um incidente preocupante ocorrido em Olinda, onde um jovem estava pendurado em um ônibus em movimento antes de ser arremessado contra um poste.

O acidente aconteceu na Avenida das Garças, na terceira etapa de Rio Doce, perto de uma parada de ônibus.

Detalhes

O homem de 20 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital da Restauração.

Testemunhas descreveram a situação como perturbadora, com indicativos de um corte na cabeça do jovem e sangue por todo o rosto.

O Presidente do sindicato, Roberto Carlos, já se antecipou e levou o caso ao Ministério Público para cobrar providências.

Poste já era um problema

Acontece que o poste contra o qual o jovem foi arremessado fica estranhamente próximo à estrada. Ele foi recolocado nesse local há apenas dois meses, após um acidente similar.

Moradores locais e comerciantes alegam que é comum ver adolescentes e jovens pendurados em ônibus em movimento na área.

O sindicato dos motoristas oferece orientação sobre como agir em tais situações. Eles instruem os motoristas a parar imediatamente, entrar em contato com o SAMU e chamar a polícia se necessário.