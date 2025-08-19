Acidente em ônibus: Jovem é arremessado contra poste
Após se pendurar no ônibus, o jovem de 20 anos foi arremessado contra poste. O acidente ocorreu na Avenida das Garças, em Rio doce, Olinda
Imagens revelaram um incidente preocupante ocorrido em Olinda, onde um jovem estava pendurado em um ônibus em movimento antes de ser arremessado contra um poste.
O acidente aconteceu na Avenida das Garças, na terceira etapa de Rio Doce, perto de uma parada de ônibus.
Detalhes
O homem de 20 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital da Restauração.
Testemunhas descreveram a situação como perturbadora, com indicativos de um corte na cabeça do jovem e sangue por todo o rosto.
O Presidente do sindicato, Roberto Carlos, já se antecipou e levou o caso ao Ministério Público para cobrar providências.
Poste já era um problema
Acontece que o poste contra o qual o jovem foi arremessado fica estranhamente próximo à estrada. Ele foi recolocado nesse local há apenas dois meses, após um acidente similar.
Moradores locais e comerciantes alegam que é comum ver adolescentes e jovens pendurados em ônibus em movimento na área.
O sindicato dos motoristas oferece orientação sobre como agir em tais situações. Eles instruem os motoristas a parar imediatamente, entrar em contato com o SAMU e chamar a polícia se necessário.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais